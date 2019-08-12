韓媒：北韓新式飛彈搭百枚霰彈 威力可夷平4足球場

2019-08-12 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓10日進行3週以來的第5次試射飛彈，在咸鏡南道咸興一帶向東部海域上空發射2枚新型短程彈道飛彈。有韓媒引述專家說法，這些飛彈很可能在下墜的最後階段，發射數百枚霰彈，威力能將3至4個足球場夷為平地。

根據《朝鮮日報》報導，北韓10日清晨試射飛彈，該新型飛彈最高速度達到6.1馬赫以上，最高高度為48公里，飛行距離為400多公里。

報導指出，專家分析這些飛彈很可能在下墜的最後階段，發射數百枚霰彈，運作方式與美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）類似，威力足以將3至4個足球場夷為平地。

專家指出，北韓最近繼之前試射的伊斯坎德爾飛彈、400毫米新型大口徑多管火箭砲後，又開發出了新型戰術飛彈。這3種新武器可能使南韓軍隊的殺傷鏈（Kill Chain）系統和飛彈防禦體系（KAMD）失效。

有觀察指出，北韓正在以伊斯坎德爾導彈、新型大口徑多管火箭砲、新型戰術飛彈等3種新武器，逐漸代替舊武器，完成軍備的世代交替。軍方消息人士聲稱，「北韓很可能在過去一年多的時間裡，在無核化對談的局面下秘密開發各種新武器，未來很可能繼續進行試射等挑釁。」

雖然北韓頻頻試射飛彈，抗議美韓聯合軍演，但軍演11日如期舉行，不受挑釁影響。北韓領導人金正恩日前也寫了一封「美麗的信」給美國總統川普，希望軍演結束後雙方展開協商。

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