中國視宗教為死敵強拆觀音像 信徒怒斥：政府就像土匪！

2019-08-12 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教事件頻傳，近日傳出中國政府下令不計任何代價，銷毀各地神像，縣政府攔阻也沒有用。被毀神像被棄在地上用濾網蓋住，當地信徒怒斥「政府就是個黑社會，嘴說的多好多好，其實就是土匪」。

根據《寒冬》 報導，中國政府下令「任何組織或者個人不得投資修建大型露天宗教造像」，且不管消耗多少人力、財力，都要將神像銷毀。浙江省杜橋鎮慶國寺內有一尊高15米觀世音銅像，去年以「宗教造像不能露天」為由下令將其拆除，當地信徒透露，「該寺住持為保住觀音像向宗教局交涉，詢問是否能用其他物品遮蓋卻遭拒絕」，後耗資108萬人民幣拆除觀音像和蓮花底座，將祂橫放在地用綠網遮蓋住。

報導指出，內部人士稱這次拆觀音像是中央的命令，如果不拆公務員就會受處分，沒有一個人願意為這事丟掉自己的烏紗帽。當地信徒表示，「中國怕信佛的多起來，比共產黨還多，影響到它的政權，和強拆十字架一樣」。另一地被譽為福州市佛教聖地的萬佛寺內33尊觀音像也遭整治，用安全網將觀音島包住，同時，該寺廟裡的羅漢像也被堆放在一起，用紅布遮蓋。

福建省平潭縣著名風景區紅岩山莊內，一座高數十米的露天滴水觀音像在今年5月被拆除，目擊者稱，在拆除期間派出公安、防暴隊等防止村民靠近攔阻，當地一信徒氣憤地說「你不讓拆，就是阻撓、是抗法。政府就是個黑社會，嘴說的多好聽，其實就是土匪」。

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