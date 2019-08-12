反送中》警港鐵站射催淚彈 民團、專家痛批「可能會致命」

2019-08-12 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者昨日（12日）上街「自由行」，晚間演變成多區快閃抗爭，遭警方強力鎮壓，導致多人受傷，有警員甚至在港鐵葵芳站室內發射催淚彈及橡膠子彈，港鐵太古站也傳出警員在約2公尺的距離內，向示威者連續開槍發射胡椒彈，波及多名旅客。有人權團體批評，警方在室內發射催淚彈，嚴重違反使用說明，「完全不合符警方聲稱最低武力原則」；有醫學院教授也表示，催淚瓦斯在室內釋放，嚴重可能會致命。

綜合港媒報導，昨日約晚間9點，警方與示威者在港鐵葵芳站對峙，隨後有警員衝入站內，向閘內示威者發射數枚催淚彈及橡膠子彈，葵芳站一片煙霧瀰漫，示威者退至月台，有市民麥小姐被催淚彈擊中頭部，經急救後無大礙。

同時，一批示威者在港鐵太古站C出口時，遇到10至20名防暴警員衝入站內強制驅離，有媒體拍到，警員在約2公尺的距離內，向示威者連續開槍發射胡椒彈，以及把示威者壓制後仍揮棍擊打，在港鐵內暴力執法。

港鐵凌晨發表聲明表示，當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的安全，對此公司表示「非常遺憾」，已向警方表示關注。

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，催淚瓦斯在室內施放，「化學濃度會比室外更高」，加劇刺激人體呼吸道黏膜及神經，「有可能引發急性氣管炎及哮喘」，直接擊中行人更可能導致生命危險，他補充，中東國家巴林試過有催淚彈射入室內，導致有人呼吸衰竭死亡的案例。

民權觀察聯絡人王浩賢則強烈譴責在室內發射催淚彈，痛批警方是過量使用武力，他表示，根據催淚彈的說明指南，催淚彈在室外或通風良好地方使用，警方在室內發射是無視「死亡風險」。王也質疑，警方在太古站近距離開槍，「似乎是想發洩情緒」，不是單純的壓制。

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