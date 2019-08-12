香港醫護今起無限期罷工 怒批警方「重演六四的血腥與殘暴」

2019-08-12 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威持續延燒，警方執法手段也備受爭議，昨日（12日）不僅有警員在港鐵葵芳站內發射催淚彈，波及一般乘客，也有警員在港鐵太古站近距離向示威者開槍，甚至傳出有警員假扮黑衣人攻擊示威者，使香港人更加氣憤，有醫護團體發起罷工活動，直到港府承認五大訴求，並痛批警察執法喪心病狂，「完全是重演六四事件的血腥與殘暴」。

香港警方昨日在多區與示威者爆發衝突，行動中導致多人受傷，甚至有女子眼睛被子彈擊中失明，警方暴力執法引起批評。香港醫護團體「2/8 醫護專職集會」在臉書發表聲明，從8月12日起，醫護人員將發起無限期罷工行動，直至政府和醫管局對五大訴求有所回應。

聲明指出，自721元朗黑夜以來，香港警察已經完全摒棄人性，多次瞄頭槍擊示威者，對已被制伏的示威者拳打腳踢，在警署濫用私刑，甚至逮捕前線醫護人員、阻礙前線救援。除此之外在急症室埋伏及扣押病人，妨礙受傷人士求醫。

聲明表示，警方於8月11日之清場及拘捕行動中，假扮示威者作出拘捕行動，在太古站近距離向人群開槍， 在葵芳站內發射催淚煙，及開槍射擊女示威者導致其眼睛嚴重損傷，極有可能失明等，警方手法極其卑劣及可恥。

聲明痛批，警察在政府護航下以喪心病狂，危害市民安全、濫暴濫捕，而毋需擔心被追究，為虎作倀、助紂為虐，完全是重演六四事件的血腥與殘暴。

「2/8 醫護專職集會」表示，前線醫護人員脫下制服後，亦只是渴求公義、真相及自由的香港人。從8月12日起，醫護人員將發起無限期罷工行動，直至政府和醫管局對五大訴求有所回應，直至人道救援精神被重視，直至所有市民生命安全受到保障為止。

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