黑警犯下戰爭罪！ 羅冠聰點名10大恐怖罪狀

2019-08-12 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件昨日再爆警民衝突，港鐵傳出有警員在太古站內近距離向示威者開槍、在葵芳站內發射催淚彈，尖沙咀、深水埗及銅鑼灣等地也傳出攻擊事件，造成許多示威者因此受傷。香港民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰對此在臉書發文怒批，根本是「喪盡天良」、「犯下戰爭罪行」！他更點名「黑警」恐怖的10大罪行。

羅冠聰在文中提到，8月11日是極度心痛的一日，他認為「黑警濫權施暴的程度史無前例地誇張，毫無顧忌地犯下戰爭罪行，再次證明現存制度是不可能讓他們得到任何懲處」，令他直批根本是「喪盡天良」！

羅冠聰點出黑警的10大罪狀，他提到「向示威者頭部開槍」，有人遭布袋彈射中右眼，最新消息指出為右眼球破裂，恐將永久失明，「向救護員開槍」疑似有救護員因此昏迷，他也呼籲救護員需要舉旗警告黑警停止攻擊，以免犯下「戰爭罪行」。

羅冠聰談到，黑警「插贓（栽贓）嫁禍示威者」，將木竹及膠管等攻擊性武器放在示威者的背包，「向遠在天橋的記者瘋狂開槍」，有記者因此中催淚彈槍，且有鄉黑攻擊記者時，「黑警袖手旁觀，並護送施襲者離開」，「示威者被打到血流滿面、門牙飛脫，但仍被黑警按壓在地」，臉頰更浸沒在自己流出的鮮血上。

羅冠聰再提到，在葵芳站內發射催淚彈槍，室內發射可能引人窒息死亡，且有規定不可在室內使用，「在太古站內拘捕市民」時，追捕大量市民至手扶梯，腳踢市民、將市民推落電梯，險些發生人踩人奪命意外，並有人在站內1米處進行「行刑式」開槍掃射，更有「臥底黑警混入示威人群」，並在黑警展開拘捕行動時制伏前線示威者，令他懷疑，過去多次衝擊極可能是由臥底黑警挑動造成，藉此抹黑示威者，另「拘捕沒有示威裝備、手持電話做直播的社區主任，並涉嫌性騷擾及暴力對待」等罪狀。

羅冠聰文末表示，還有很多令人震怒的濫權事件，難以詳述，而香港人不斷被無日無之的暴力打壓，不禁感嘆到底我們為何會面對如此慘劇，「這筆血債，林鄭月娥、香港政府、黑警處要如何償還？口講譴責暴力的達官貴人、社會賢達，又是否要繼續對黑警的戰爭罪行視而不見？」

羅冠聰認為，沒有一個年輕人會願意面對橡膠子彈、布袋彈、催淚彈，當中還有醫生、律師、各行各業的專業人士站在戰場上，有些可能只是拿著蒸餸碟或生理鹽水，焦急地想為香港付出。他感嘆，沒有人想在夏天面對槍林彈雨，除了在香港生死存亡之際，他們願意將個人安危置之度外，「這場仗一定要繼續，直至政府、黑警在制度中得到相應的懲罰，權力得到制衡，如此黑暗腐敗，無人能接受」。

羅冠聰在臉書針對昨日香港「反送中」事件爆發警民衝突發表看法。（圖翻攝自羅冠聰 Nathan Law臉書）

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