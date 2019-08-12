香港遊行爆激烈衝突 警方車站內無差別攻擊惹議

2019-08-12 00:46

〔中央社〕香港反送中支持者昨天發起2場遊行，入夜均爆發衝突。其中，尖沙咀警署外有警民互擲催淚彈及燃燒物；警方更在港鐵站內無差別發射催淚彈及壓制示威者波及乘客；而港島東一帶也衝突不斷。

至於有中國「福建幫」紅衣人撐腰意圖攻擊示威者、被認為可能爆發嚴重衝突的北角，在示威者刻意閃避下，一整天除有一名黑衣青年及2名媒體記者被毆打外，並未出現其他衝突。

在未獲得警方核准及上訴被駁回下，香港「反送中」支持者11日下午仍分別在九龍及港島地區，發起深水?及港島東遊行。其中，深水?遊行的示威者在遊行過後採取游擊方式，先後向深水?、長沙灣、尖沙咀等警署進擊並包圍。

過程中，有示威者爬上電線桿將監視器鏡頭塗黑。隨後，警方向包圍深水?警署的示威者發射多發催淚彈。但示威者不甘示弱，也以鐳射筆照向警方還擊，卻遭到大規模清場，部分防暴警察衝上附近天橋逮捕示威者，並有一名美國之音記者的腿部被警察打傷。

傍晚6時30分過後，深水?的示威者轉移陣地包圍尖沙咀警署。警方立即發射催彈試圖驅散示威者，但有示威者隨即挖起人行道地磚回扔，並用鐳射筆回照。警方因此更密集地狂射催淚彈，有示威者則朝警方扔擲燃燒物，造成一名員警受傷。

在雙方的情緒被刺激到臨界點下，尖沙咀警方大舉衝向示威者，採取強勢作法徒手將10餘名示威者壓制在地，逕行逮捕。更有一名女性遭布袋彈擊中右眼，血流如注。

之後，尖沙咀示威者又轉移陣地包圍葵涌警署，警民同樣互以催淚彈與鐳射筆相互對峙。但當地警方在驅離示威者時，卻從港鐵葵芳站外，朝站內無差別發射催淚彈，波及站內眾多一般旅客，不少人當場批評警方執法妄顧民眾安全。

另一方面，港島東的遊行則從維園集會展開。但在同一時間，距維園不遠的北角一處餐廳，卻有200、300名來自中國福建的「紅衣人」集會。使這場遊行一度蒙上山雨欲來風滿樓的氣氛。

然而，在示威者不願為「紅衣人」造勢、讓福建幫玷汙反送中訴求及模糊焦點下，之後展開的遊行並未往東前往北角，反而往西前進，先後占領銅鑼灣及灣仔街頭，一度包圍位在當地的警察總部並架起路障。

昨晚近7時，配備長盾、警棍和胡椒水的防暴警察，開始對200公尺外的大批示威者連發催淚彈，並快速推進，將示威者驅散至港鐵灣仔站前的軒尼詩道。此時，另一批示威者則將通往紅磡海底隧道的告士打道封鎖，導致港島與九龍間交通受阻。

晚間近8時，北角街頭有一名落單的黑衣年輕人向警方及媒體表示，自己遭數名福建幫「紅衣人」圍毆，嘴角流血。但一旁的媒體採訪時，「紅衣人」不但喝令媒體不得拍照，更連續毆打2名媒體記者。

深夜近11時，部份示威者轉往港鐵太古站時，眾多防暴警察衝入站內，在向下移動的電扶梯上強勢攻擊及壓制示威者，但波及其它旅客，差點釀成踩踏意外，引起旅客及附近居民不滿，朝防暴警察大聲叫罵。

直到發稿為止，葵涌警署、銅鑼灣及港鐵太古站一帶，仍有示威者與警方持續對峙，且有零星衝突。（編輯：邱國強）

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