不准跑！美中貿易戰引資本外逃 中官方沒收基層官員護照

2019-08-11 22:33

〔編譯茅毅／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）10日報導，為防止基層官員攜資金出境，使中國目前資本外逃的情況更加惡化，中國當局近來已將收繳護照的範圍，向下擴大到村民委員會（村委會）和社區居民委員會（居委會），部分地方甚至直接禁止新到職的官員辦護照。分析家認為，這代表中國官方的「關門管控」已延伸至體制的最基層，恐再向一般民眾擴展。

據報導，來自官方的通知中寫明，針對北京市平谷區包括各村委會與居委會的中共黨委及村、居委會的領導幹部，收繳這些基層官員的個人護照。若尚未辦理護照，則申請時應加以嚴格的審批和控制。

對此，北京杜姓媒體人指稱，由於北京、上海、天津與重慶等直轄市（全中國目前僅這4個直轄市）的等級比其他城市高，因此其村、居委的負責人，相對上的等級已近「科」級，所以對其官員擴大防範。據報導，中共黨員及科級以上幹部，出國前皆須報備。

湖南長沙一名村委會成員周先生說，不只北京遭管控，他所屬的村委會已於8月初接到通知，持有護照的村、居委會成員，須上繳護照統一保管，全部交給區委組織部。他還說，除北京、長沙，全中國自7月底、8月初都已開始，「這是全國統一的部署」。

四川的楊先生也提到，當地村委書記連護照都還沒有，要不是用大學生充數（所謂「一村一大」），不然就派退伍的士官及有錢的「鄉鎮企業家」佔據村、居委幹部，「你來這裡當個第一書記或村書記，去辦護照的話，不給你辦、不讓你走啊」。

這幾年來，中國政府愈來愈加強對中國人民離境的管制措施，尤其是公務員、事業單位員工、銀行行員和國有企業管理人員，紛紛被要求上繳護照，管控範圍也持續緊縮，從「處」級或相當於處級，擴大至科級，甚至一般成員。甚至據福建、江蘇與河北等地的消息，很多地方已收繳公立學校老師及退休人員的護照，出國前須教育主管單位審批。

2008年中國央行公布的報告顯示，自1990年代以來，估計達1.6萬至1.8萬中共官員、商人等人從中國失蹤，同時夾帶8000億人民幣的資產。此外，中共官員擁有多本不同身分的護照，也是公開的祕密。

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