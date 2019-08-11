利比亞汽車爆炸 3聯合國工作人員遇害

2019-08-11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞內戰頻仍，已造成數人死傷。目前最新進展為要在伊斯蘭教的「古爾邦節」（Eid al-Adha）期間停戰，然而昨（10）日傳出汽車爆炸事件，已知3名死者為聯合國工作人員。

綜合外媒報導，利比亞在2011年推翻前獨裁者格達費，由於各地長年軍閥割據，因此聯合國出面調停，達成和平協議，承認的黎波里（Tripoli）「民族團結政府」（GNA）為政治過渡期的合法政權。然而北非利比亞挾利比亞國民軍（LNA）控制東部地區的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）疑似不滿被聯合國要求交出兵權，4月時揮軍攻進首都的黎波里，造成數千人死傷和流離失所。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜里加克（Stephane Dujarric）表示，今年8月11日至14日是穆斯林的古爾邦節，雙方協議在這段時間人道休兵，並重返談判桌。然而10日在利比亞東部班加西（Benghazi），有輛裝滿炸藥的汽車在哈瓦里（Hawari）附近的阿爾坎（Arkan）購物中心外爆炸，已知至少有3名聯合國工作人員死亡，另有2名工作人員和8名平民受傷。這次爆炸事件針對的是聯合國利比亞支助團，不過不確定是誰所為。

古特瑞斯稍晚發出聲明，譴責這次的攻擊事件，並強調聯合國不打算撤離利比亞。聯合國安理會也在昨日應法國的要求，開會討論利比亞的最新發展。

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