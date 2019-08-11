心痛！父母在新疆皆失聯 維族留學生不敢回中國

2019-08-11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕在紐約大學攻讀金融的維吾爾族留學生阿爾弗雷德（Aierken Alfred Ailapati）向美國媒體表示，「他不記得最後一次聽到父母的聲音」，他的父母都被中國政府送去「再教育營」，阿爾弗雷德認為這是中共當局對他海外留學的決定及種族的報復。

根據美國《NBC新聞》報導，2015年阿爾弗雷德離開新疆的家，決定前往美國求學，阿爾弗雷德和他的家人都是維吾爾族，一樣信奉伊斯蘭教，他告訴記者，他的父母都被送到了新疆的「再教育營」，截至2019年8月，阿爾弗雷德都還沒有收到父母的消息，新疆的聯繫人告訴他，家族中11名親戚也已失蹤。

為了幫助父母，阿爾弗雷德曾在2018年9月YouTube上傳了一個名為「致聯合國、總統川普、歐盟及其他所有人一個緊急重要的訊息」的影片，當中指控中國涉嫌侵犯人權的行為，並講述了自己的故事，他表示，「八十年前，盟軍阻止納粹企圖進行種族清洗後，人類已承諾不會讓這種情況再次發生」，他痛心呼籲，「還需要多少族人被監禁才能阻止他們（中共）？」

阿爾弗雷德也在今年2月在紐約的維吾爾集會上發表講話，呼籲聯合國對中國採取行動，至今他依然在等待一絲希望。由於害怕回到中國，他在美國申請庇護，並已獲准。

阿爾弗雷德表示，雖然聽說由於聯合國和歐盟人員3月到新疆訪查，中共已釋放家鄉被拘留的族人們，但他仍無法確認父母的行蹤，「當我打電話給父母時，另一端只有『此號碼不存在』的語音」，他也不敢連繫其他親戚，這可能會牽連到他們而被送入集中營。

據聯合國和美國國務院估計，有多達100萬維吾爾人被拘留在「再教育營」，今年7月，22個國家聯合致信聯合國人權理事會，譴責中國在該國新疆地區大規模拘留維吾爾族和其他少數民族。

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