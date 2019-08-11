《經濟學人》：中國若武力鎮壓香港 後果不堪設想

2019-08-11 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕《經濟學人》（The Economist）10日出版最新一期紙本雜誌，再度將香港「反送中」運動作為封面故事。《經濟學人》認為，這場運動是六四事件後中國最大的反對運動，但若北京當局一如以往出動解放軍鎮壓，後果將不堪設想。

《經濟學人》最新一期封面以「反送中運動如何完結？──香港的利害關係」為題，指出1989年發生的六四天安門事件，讓中國當局對內與對外的關係出現轉變。而今，如果中國還想重施故技，對香港進行血腥干預，將會在世界上引起巨大迴響。

香港依然是中國的經濟要角

《經濟學人》分析，雖然現今香港GDP佔全中國的比例較1997年主權移交時還小得多，但中國公司透過香港進行跨國銀行貸款的金額，是20年前的2倍以上。此外，許多跨國企業依然將區域總部設於香港，且比例還逐漸上升。由此來看，香港對中國依然相當重要。

出兵香港 承擔風險的不只是示威者

2019年的香港已經不是1989年的天安門，中國政府對於香港的控制也不若北京那麼穩定。如果真的出兵香港，人民將會反抗或進行不合作運動，也會破壞商業界對於香港的信心，連帶影響到仰賴香港股票市場賺取資本的中國公司。屆時，承擔風險的將不只是示威者。

2個月內2度登上封面 史無前例

據港媒《明報》分析，香港在2個月內2度登上《經濟學人》封面，這是史無前例的。自1997年香港主權移交中國以來，香港曾經3度登上《經濟學人》歐美版封面，其中2次就發生在過去2個月裡，另1次則是2014年的雨傘運動。

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