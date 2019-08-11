涉性販運少女美富豪牢房自縊身亡 司法部FBI調查

2019-08-11 04:00

〔中央社〕名聲掃地的美國億萬金融富豪艾普斯坦（Jeffery Epstein）顯然在獄中牢房自縊身亡後，美國政府今天展開調查。被控性販運未成年少女罪名的艾普斯坦，正等待明年受審。

美國司法部長巴爾（Bill Barr）表示，聽到艾普斯坦在聯邦羈押下身亡，讓他深感「驚駭」，並指示司法部督察長調查原委。美國聯邦調查局（FBI）也展開調查。

巴爾發表聲明說：「艾普斯坦的死亡引發諸多嚴重質疑，必須獲得解答。」

66歲的艾普斯坦被控一項性販運未成年人罪名以及一項共謀犯下性販運未成年人罪名。矢口否認那些指控的艾普斯坦，倘若遭定罪，面臨被判處最高45年徒刑。他聲請交保，但上個月遭紐約法庭駁回，理由是有棄保逃亡風險。

美國司法部表示，艾普斯坦今天清晨約6時30分，在紐約大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）特殊牢房內被發現不省人事，緊急送往紐約長老教會下城醫院（New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital）後，宣告不治。

紐約時報及其他媒體引述官員報導稱，艾普斯坦自縊身亡。

艾普斯坦先前曾於兩週多前，在牢房內被發現不省人事，頸部有傷痕，顯然是自殺未遂。

美聯社引述知情人士報導稱，艾普斯坦於被解除自殺監控後，在紐約監獄牢房自殺身亡。目前仍不清楚，當局何時解除對他的自殺監控。

66歲的艾普斯坦被控至少早在2002至2005年間，就在他位於紐約上東城（Upper East Side）的豪宅和位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的住家，性侵數十名未成年少女，年紀最輕受害人僅14歲。

艾普斯坦7月6日被捕，隨後遭檢方起訴，他7月8日出庭時否認所有罪名。艾普斯坦預定明年受審。1080811

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