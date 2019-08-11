反送中快閃多點聯動示威 11日港島東成焦點

2019-08-11 01:03

〔中央社〕香港反送中示威者昨晚採「快閃」多點聯動策略，在大埔、大圍、沙田、紅隧、尖沙咀、黃大仙與荃灣等地抗議，港警則速戰速決以催淚彈推進；在短兵接觸後，示威者即撤離轉至新陣地。

至於11日在深水?及港島東發起的兩場遊行，遭香港警方反對後再提上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨天一致裁定，駁回兩宗上訴、維持警方原有決定；加上港島東據傳有「福建幫」擬上街，是否引爆衝突備受關注。

昨晚「快閃」抗爭在11日零時後趨於平靜。港府發表聲明稱，持續的非法活動已大大影響市民日常生活，示威者行為不但違法，亦罔顧公共秩序；警方必定嚴正執法，暴力違法示威者也應受法律制裁。

此外，香港福建社團聯會昨天下午舉行止暴制亂誓師大會、逾200人出席。對於有市民計劃在港島東遊行、可能途經北角，聯會主席吳換炎表示，福建人肯定不會出來打人，已呼籲在北角的屬會人員，不要出門，有需要時會報警。

綜合香港媒體報導，昨天傍晚起的反送中「快閃」示威，於未經核准的大埔遊行後開始，模式為黑衣示威者在重要道路口集結、設置路障，待警方準備驅離時，或是先行撤離轉移至新陣地、抑或留下小批示威者與警對峙，待施放催淚彈即迅速搭乘地鐵離去。

整個快閃地點先是大埔、轉至大圍與沙田，約莫昨晚7時，當防暴警察在港鐵大圍站附近的車公廟路及美田路圓環、即俗稱「八爪魚天橋」下方，施放催淚彈驅離示威者的同時間，位在沙田新城市廣場的示威者則轉移至附近道路、再次築起路障。

而在昨晚7時10分許，另一批示威者快閃現身紅磡海底隧道九龍收費廣場，並隨即以鐵柵欄、三角錐設置路障，頓時現場交通大亂；不過，隧道口堵車行動僅約30分鐘，示威者再次撤離前往尖沙咀。

約莫昨晚8時，示威者沿著彌敦道往油麻地方向前進，有一群示威者留守在尖沙咀警署外抗議，警方曾一度從署內向外施放催淚彈；另有示威者前往戲曲中心擬向特首林鄭月娥示威抗議，但抵達時、港府官員已經離去。

尖沙咀警署外與彌敦道的對峙持續較長時間，防暴警察曾上街驅離示威者，期間逮捕一名沒有穿著任何防護裝備的路過女市民，引發現場民眾不滿、包圍警署；昨晚近10時，警方又多次施放催淚彈驅離民眾。

原在沙田的示威者也未散去，至昨晚9時30分才離去前往黃大仙，並再轉戰圍堵牛頭角警署，但待防暴警察到場後、隨即離去；另有一批大埔示威者則前往荃灣，短暫堵塞獅子山隧道入口，警察一到、又即撤離。

至昨晚11時，快閃衝突僅剩尖沙咀警署周邊，大批全副武裝防暴警察曾衝出警署逮捕兩名男子；在場立法會議員許智(峰)則大聲公詢問拘捕罪名，但警員僅表示不用交代。整個對峙情勢，11日零時後趨於平靜。

至於深水?及港島東兩場遊行，深水?遊行籌備小組會昨晚解散、不會舉辦遊行，但不會干涉其他人的任何行動；港島東遊行申請人謝禮楠則稱，將會繼續進行集會。（編輯：林克倫）1080811

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