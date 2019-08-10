空姐喝醉機上昏睡25分鐘 乘客傻眼幫繫安全帶

2019-08-10 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛航空（Air Wisconsin）2日傳出一名49歲空服員瑪琪（Julianne March）不但在工作期間飲酒，甚至喝得酩酊大醉，在飛行過程中直接昏睡！她不但舉止怪異，起飛後便昏睡不醒，還讓一旁擔心的乘客幫她繫上安全帶；瑪琪誇張行徑立刻遭到舉報，等到飛機降落後也馬上遭逮捕，並且被指控「在公共場合醉酒」以及「危害乘客生命安全」，目前已遭到公司開除。

綜合外媒報導，瑪琪當日所服務的是美國聯合航空旗下聯合快運（United Express）從美國伊利諾州芝加哥（Chicago）飛往印地安納州南灣（South Bend）的航班，瑪琪在飛機上出現種種脫序的酒後行為，先是在宣導飛行安全事項時斷斷續續、口齒不清，後來走路時不但無法走直線，還頻頻跌倒。最後在飛機起飛後更直接在位置上昏睡25分鐘。

在瑪琪昏睡期間，一名好心女乘客發現她沒繫上安全帶，還親自幫忙繫上；一些乘客在降落後則向機場人員反應，他們在機上感到非常害怕，因為當下分不清楚瑪琪究竟是酒醉或是身體出現不適。在瑪琪昏睡期間，機長多次試圖與她聯絡，但都無回應。

瑪琪最後在調查期間向警方表示，自己當下喝下2杯伏特加，根據檢驗報告顯示，瑪琪血液中酒精濃度超過空服員相關規定，此案預計本月29日審理；不過在8日，瑪琪就遭到威斯康辛航空開除。航空公司同時也發表聲明，他們將繼續與調查單位合作，積極配合案情調查。

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