無協議脫歐玩真的 英相強生要公務員做好準備

2019-08-10 02:43

〔中央社〕英國首相強生（Boris Johnson）今天寫信給公務員，表示英國無論如何都會在10月31日脫歐，要求公務員把準備因應無協議脫歐視為「最優先」任務。

強生在信中表示，雖然他傾向和歐盟取得協議，不過「無論在任何情況下」，英國在10月31日一定會脫離歐盟。

強生在信中說，雖然他「非常希望」能夠有協議脫歐，但是「我意識到這可能不會發生」，「這就是為何緊急、迅速應變可能發生無協議脫歐，是我的最優先任務，同時也是公僕的最優先任務」。

政府官員的暑假也宣告提早結束，據稱政府的特殊顧問們昨天晚間收到強生顧問李斯特（Eddie Lister）的電子郵件，要求他們在10月31日之前不要請假。

財相賈維德（Sajid Javid）這個月稍早也寫信給稅務及海關總署（HM Revenue and Customs），傳達類似訊息。他指示準備應變無協議脫歐「絕對是最優先」事項，包括確保系統到位，以及協助企業和大眾做好相關準備等。

強生準備無協議脫歐的同時，議員據傳也要使出阻擋手段。他們可能會對強生提出不信任案動議，把政府拉下台，用提前舉行大選，來阻止無協議脫歐。

若是國會對強生提出不信任動議，強生的勝算難料，因為在下議院舉行議員補選之後，保守黨失利，目前多數優勢只剩下一席。

在野的工黨影子內閣財相麥唐納（（John McDonnell）表示，等到9月3日國會休會結束後，工黨「幾乎勢必」要提出不信任案動議。

根據法律規定，若是多數議員表決通過不信任案，必須選舉重組政府，但國會解散和選舉之間必須間隔至少25個工作天。部分人士憂心，強生可能會趁著這個空窗期無協議脫歐。

「週日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，強生的首席幕僚康明茲（Dominic Cummings）說，即使議員透過不信任投票把政府拉下台，也無法阻止英國無協議脫歐，因為強生可以安排在10月31日的脫歐大限後再舉行大選。（編輯：徐睿承）

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