印度陸軍中將：破壞喀什米爾和平者將被消滅

2019-08-09 23:37

〔中央社〕印度近日廢除憲法第370條喀什米爾特殊地位條文，造成與巴基斯坦關係緊張，負責守備喀什米爾山谷的印度陸軍中將今天說，任何試圖擾亂喀什米爾和平的人都將被消滅。

Zee News報導，負責喀什米爾山谷軍事任務與行動的齊納爾軍（Chinar Corps）指揮官狄隆（K.J.S. Dhillon）中將今天受訪時表示，巴基斯坦及其軍隊一直涉及擾亂喀什米爾山谷的和平，「我相信他們將會繼續這麼做」。

巴基斯坦政府和軍方對印度廢除憲法第370條所發出的聲明，被印方認為有威脅和平的意味。狄隆說，這些聲明出自有關喀什米爾山谷某些事件的威脅言詞，但我們會處理，「任何想來、試圖破壞喀什米爾山谷和平的人都可以來，我們將消滅」他們。

對巴基斯坦上週指控印度軍隊在印巴邊境控制線（LoC）使用集束炸彈，狄隆說這是「巴基斯坦的宣傳」，他否認印度軍隊使用集束炸彈。

談到巴基斯坦軍隊7月30日在邊境控制線對印度進行猛烈炮火攻擊事件，狄隆指責巴基斯坦軍隊使用防空炮和大炮無端射擊，這是巴基斯坦無端違反停火協定，印度陸軍保留應對的權利，並向對方開火地點的軍事目標做出回應。

印度與巴基斯坦從1947年印巴分治以後，開始為喀什米爾主權爭執不休，甚至為此兩度兵戎相見，雖然都經聯合國介入停火，並劃出控制線，但雙方軍隊不時在控制線附近向對方開火，並指責對方違反停火協定。

印度政府廢除憲法第370條，讓印度控制下的喀什米爾喪失特殊地位，之後巴基斯坦政府宣布降低印巴外交關係，驅逐印度外交官及暫停雙邊貿易，並停開來往兩國間的火車。

印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）今天說，巴基斯坦這些舉動是片面的，包括暫停友誼快車（Samjhauta Express）服務、暫停雙邊貿易等，都未諮詢印度，這顯示他們緊張的跡象，印度已敦促巴基斯坦重新考慮這些決定。

庫瑪重申印度廢除憲法第370條是內政，建議巴基斯坦不要繼續在印巴關係上製造一些令人擔憂的印象，好像即將發生重大事件一樣，但事實並非如此。

巴國鐵路部長阿邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）昨天宣布暫停來往印巴之間的友誼快車時，甚至發出警訊稱，印巴未來3、4個月可能發生戰爭。

庫瑪說，印度已向外國政府和機構說明，無論印度做什麼決策，都在憲法範圍內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法