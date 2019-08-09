泰國流亡前總理盈拉 獲塞爾維亞國籍

2019-08-09 22:34

〔中央社〕2017年流亡海外的泰國前總理盈拉獲得塞爾維亞國籍，盈拉的哥哥、前總理戴克辛證實這項消息，並表示他們可以對塞爾維亞人民有所幫助。

泰國英文媒體民族報（The Nation）今天引述塞爾維亞媒體8日報導指出，塞爾維亞王室公報公告，盈拉（Yingluck Sinawatra）獲得塞爾維亞公民身分及護照。

同樣流亡海外的戴克辛（Thaksin Sinanwatra）接受英國國家廣播公司（BBC）泰文網訪問時證實這項消息為真。戴克辛表示，他和那個區域的政府關係都很良好，「他們知道我們做的事情對他們的人民有益，他們希望我們提供新的想法，既然我們不能幫助我們自己的國家，我們決定幫助他們」。

戴克辛是在2010年時獲得蒙特內哥羅的公民身分和護照。戴克辛和盈拉的泰國國籍都在他們流亡海外之後被泰國政府註銷，兄妹兩人之後經常在世界各地被目睹一起出現。

盈拉2014年因軍人政變下台，她執政時的稻米補貼政策被軍政府指控造成國庫虧損，涉及瀆職被起訴，最高法院原本要在2017年8月25日宣判結果，盈拉以身體不適為由請假，宣判因此延遲至9月，不過盈拉在宣判前已潛逃海外。

戴克辛2006年在美國參加聯合國大會時，遭軍方發動政變推翻，流亡海外，2008年2月戴克辛返國聆聽貪污官司罪名，交保候傳。同年8月戴克辛利用參加北京奧運開幕式機會出國，再度流亡海外，從此沒有返回過泰國。

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