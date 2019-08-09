反送中》香港本週末4場遊行 警方全發反對通知書

2019-08-09 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港本週末原先將舉行4場遊行，截至今（9日）上午，包含大浦、黃大仙、港島東、深水埗在內的所有遊行，都遭警方發出反對通知書，其中警方只允許港島東遊行改為在維多利亞公園進行集會，4場遊行中只有黃大仙遊行的申請人未提出上訴。

香港原本預計在本週六（10日）進行大浦遊行與黃大仙遊行，週日（11日）進行港島東遊行與深水埗遊行，其中大浦遊行在昨日下午遭警方發出反對通知書，警方表示，申請人並未提出合宜的措施，避免遊行隊伍混入暴力示威者，申請人則表示會再提出上訴，爭取在活動開始前獲發不反對通知書。隨後黃大仙遊行也遭警方反對，該遊行的申請人指出，因不信任上訴機制，所以不會提出，呼籲民眾支持同日舉行，也正在上訴的大埔遊行。

港島東遊行的申請人則在今日上午獲發警方的反對通知書，警方以公眾安全等原因反對遊行，僅允許於遊行起點維多利亞公園進行集會，申請人將對此提出上訴。深水埗遊行亦遭警方反對，該遊行的主辦單位說明，先前已和警方開會3次，並依警方期望2度修改遊行路線，卻仍遭反對，指出警方是在限制言論自由，打壓遊行及集會權利。

深水埗遊行主辦單位解釋，就算警方已反對該遊行，但以現今社會氛圍來看，可能仍會有民眾上街遊行，又因警方未允許集會，使主辦單位無法安排糾察、急救等部門配合，因此警方發出反對通知書，可能會增加抗議及遊行者的危險，也讓示威場面難以控制，並表示會對此提出上訴。

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