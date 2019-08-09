前美軍上將：北京為顧台灣觀感不會鎮壓香港

2019-08-09 21:54

〔中央社〕香港反送中衍生的抗爭仍未降溫，各方關注北京最終會否派兵。前美國海軍上將史塔伏瑞迪斯研判，為顧及台灣人民觀感，北京不會軍事鎮壓，會學俄國對付烏克蘭的方法打壓示威。

史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）是美國海軍上將退役，曾官拜北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥。海軍生涯期間，他多次造訪香港，時間橫跨香港回歸前與回歸後。

史塔伏瑞迪斯近日為媒體撰寫一篇專欄文章指出，若香港最後沒有走上1989年北京天安門事件的老路，應歸功於台灣。

這篇文章寫道，雖然中國視香港為重要商業與經濟中心，但中國政府認為收回台灣才是更重要優先事項。肯定分分秒秒都在關注香港情勢的台灣人，會把這次香港的結局對照為日後台灣的處境。人口近2500萬、經濟排名全球前25名的台灣，在北京眼裡比香港重要。

史塔伏瑞迪斯認為，基於諸多考量，中國將盡可能避免對香港下重手，亦即派兵鎮壓，因為北京知道這會更助長台灣走向獨立。台灣政治目前是藍綠兩黨輪流執政，北京應會想看到台灣明年再度出現政黨輪替，也了解香港情勢對台灣明年大選的牽動。

除非香港民眾的抗爭自行落幕，史塔伏瑞迪斯預期北京會採取以逸待勞的策略：將錯誤歸咎於香港行政長官林鄭月娥、允許有限度的示威，特別是回到最初反對修改逃犯條例的初衷下繼續進行。

史塔伏瑞迪斯研判，香港情勢若到初秋仍未降溫，北京會撤換林鄭月娥，改派更威權者接任。但若情勢從單純反修例演變到要求準獨立，幾可肯定北京當局會迅速做出回應。

他認為屆時北京可能的第一步是加強採取「灰色地帶」手段，例如派出沒標示身分的軍警人員在香港蒐集情報、運用網路攻擊示威發起人的財務或聲譽、雇請更多黑幫犯罪組織毆打抗議人士、切斷通訊網路以限縮示威團體。

史塔伏瑞迪斯的文章還提到，這些都是俄羅斯在2014年有效對付烏克蘭的手段翻版。

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