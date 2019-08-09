反送中》林鄭出面只說經濟不談政治 媒體大呼「有沒有搞錯」

2019-08-09 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動進入第10週，港特首林鄭月娥和警方今（9）日下午分別召開記者會，林鄭稱，香港身為亞洲金融中心，十分擔心長期抗爭帶來的影響和後果，「不忍心民眾因為對香港不滿，而傷害香港」。

綜合港媒報導，林鄭月娥連同33名商界代表，在今日下午5時15分召開記主題為〈香港經濟〉的記者會。林鄭表示，她特地召開跨界會議，希望可以走出「經濟困境」。商界對現在的政治和經濟紛擾十分憂心，現在外有美中貿易戰，內有反送中抗爭，但「香港不能夠亂」反映絕大部份港民的心聲。她呼籲，香港若要從撕裂中復原，各界應停止分歧、減少對立，不要再破壞，例如不定時堵塞馬路，阻礙大眾交通運輸工具的運行。還說「如果對政府有不滿可以表達，但不代表可以縱容暴力」。

根據《香港獨立媒體網》報導，林鄭月娥決定，原訂於27日展開的行政會議提早於下週二（13日）進行，原因是「目前情況嚴峻」。現場記者追問，是否會成立獨立調查委員會，先平息反送中紛爭才開始振興經濟？林鄭表示，如果獨立調查委員會是針對警方而來，她不認同，並重申「政府會依法辦事」、「凡涉暴力或違法者必會做出檢控，由法庭處理」。

由於記者會僅35分鐘便草草結束，且林鄭的人馬僅回答經濟方面的問題，因此現場記者們大為不滿，大呼「有沒有搞錯？」、「只回答經濟問題，政治問題不解決？」

香港警察則在今日下午4時的記者會中表示，過去2個月的和平公眾活動演變為暴力衝突，因此這周末（10、11日）的4場遊行都發出反對通知書。當暴力衝突發生時，警方「不得不」居中介入。然而，記者提問「警方有沒有使用過期催淚彈」時，警方回「今天記者會主要是為了說明這週末的遊行狀況，手上沒相關資料」；另有記者詢問4日多名港人在街上路過便遭逮捕，質疑警察濫捕，警方同樣以「手上沒相關資料」帶過。

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