跟手臂一樣大！ 1.44公斤重罕見超大生蠔被捕獲

2019-08-09 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕跟手臂一樣長、比手臂還粗！法國西部一處生蠔養殖場捕獲一個重達1.44公斤的超大生蠔。不過這隻生蠔幸運逃過一劫，在被命名後就被放生回海中。一名員工受訪時透露，雖然有人出價想要購買，但他們希望讓這隻生蠔繼續增長，「就算是3萬歐元（約新台幣105萬元），我們也不賣」。

根據《The Local》報導，養殖場一名員工納斯林（Mathieu Naslin）表示，他在水道上行走時踩到了某個東西，撿起來才發現這隻巨大生蠔。納斯林指出，他從事這份工作8年來，從沒看過這樣大的生蠔，「這非常罕見」。

納斯林說，雖然海上還有許多如此巨大的生蠔，但沒想到養殖場也會出現。他解釋，「因為養殖場位置就在湖泊旁，會引水進入我們水道，讓鹹度下降，這會限制生蠔的生長」。

報導指出，養殖場生蠔1年約成長3公分，估計這隻巨大生蠔已經有13到15歲。不過養殖場並無意出售或食用這隻生蠔，而是將生蠔以退休員工之名喬祺特（Georgette）命名後，就將牠放生。納斯林說，他們希望讓這隻生蠔繼續增長。

雖然有人出價想要購買巨大生蠔，不過納斯林表示，「老闆跟我們開玩笑，不會以低於2000歐元（約新台幣7萬元）的價格賣掉他，不過就算有人要3萬歐元（約新台幣105萬元），我們也不賣」。

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