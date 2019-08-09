川普擴大制裁 聯合國憂恐加劇數百萬委國平民痛苦

2019-08-09 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉目前仍陷政治僵局，美國總統川普日前簽署一份行政命令，擴大對委國經濟制裁。對此，聯合國人權事務部門表示，美國加大制裁委內瑞拉政府，恐導致該國數百萬國民進一步邁向痛苦絕境。

根據英國廣播公司（BBC）報導，曾任智利總統，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）對美國擴大制裁委內瑞拉一事表達擔憂，她在聲明中指出，委內瑞拉人民在美國本週實施一系列單方面制裁下可能出現的嚴重影響令其深感憂慮，強調美方這波制裁「極為廣泛」，且未提出配套措施以減輕其對弱勢族群的影響。

儘管美方在這波制裁中，對於食品、衣物及醫療用品等民生項目有提出例外條款，但巴舍萊認為，此番制裁仍將顯著加劇數百萬委內瑞拉平民正面臨的困境。

報導指出，巴舍萊也對委國總統馬杜羅政府持續迫害反對派陣營的作為做出嚴厲批評，此外，她也曾在今年3月時譴責馬杜羅政府「侵犯公民與政治權利」，並將該國民生惡化、經濟崩潰等困境歸咎於此。

美國總統川普日前下令凍結委內瑞拉在美資產，並禁止任何勢力透過轉讓、支付、出口或其他方式與委內瑞拉進行交易。制裁命令發布後，委國外交部反控美國想破壞馬杜羅政府與反對派陣營舉行的會談，並譴責美方是在對委國平民實施「經濟恐怖主義」。

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