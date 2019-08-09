助紂為虐！外媒：西方專家協助中國打造新疆高科技牢籠

2019-08-09 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府透過生物特徵辨識等各式尖端技術持續迫害維吾爾族人權，讓整個新疆淪為一座巨大監獄，外媒指出，眾多西方頂尖專家出席去年在新疆舉行的中國生物特徵識別大會，而這些專家在此領域與中國當局密切合作，無疑是在協助中國打造「全自動人權迫害器」。

根據《美國之音》報導，美國影像監控公司（IPVM）研究員羅萊特（Charles Rollet ）近日發表專文，對西方學界替中國打造最尖端的人工智慧生物辨識監控系統一事感到擔憂。他說，中國政府正在對維吾爾人進行大規模監視與拘禁行動，透過人面識別、採集DNA及虹膜掃描等個人生物特徵並建立龐大的資料庫，其規模前所未見。

羅萊特表示，2018年8月於新疆烏魯木齊召開的第13屆中國生物特徵識別大會（CCBR），主辦方包括中國人工智能協會、中國科學院自動化研究所與新疆大學。他說，許多美國人工智慧領域的頂尖專家受邀在大會報告，形同協助中國迫害新疆人權。

羅萊特進一步指出，去年大會雖未直接涉及針對維吾爾人的面部識別，但仍提供當局眾多先進技術，如一種可發現隱藏於圖片中的「有害訊息文本」，將可自動比對、篩選當局口中的「極端宗教訊息」。他說，藉由這種新技術，新疆當局近期已可輕易掌握涉事的維吾爾人個資，接著將他們關入惡名昭彰的「再教育營」。

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