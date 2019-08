美突襲拘捕680名非法勞工創紀錄 幼童囚車旁拭淚一夕成孤兒...

2019-08-09 14:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國移民移民暨海關執法局(ICE)日前突襲密西西比州工廠,拘捕680名無證非法移民勞工,創下美國史上最大規模的單州捕抓行動,許多兒童與父母被迫分開,7日晚間ICE稱「人道考量」將半數遭捕移民獲釋放。

綜合媒體報導,美國移民署暨海關執法局突襲密西西比州6個城市、7個工作地點,逮捕了約680人。ICE指出,他們經過1年的調查才進行抓捕行動,這些非法勞工有些會被起訴,有些會被驅除出境或當庭釋放。

自美國總統川普就任以來,要求ICE加強執法掃蕩移民,政府多次在食品加工廠或園藝中心突擊檢查,被捕者大多是拉丁裔工人。這次密西西比州被捕的非法移工多數已在當地落地生根,甚至生下擁有美國籍的下一代。突襲逮捕當天,許多兒童目睹雙親被抓上囚車,在旁頻頻拭淚,也有孩子放學後沒有親人接送只能獨自回家。

報導指出,有志工在當地一間健身房為這些失去雙親照顧的孩子搭建臨時拘留所,志工表示這些孩子一直哭泣,也不吃飯。ICE發言人指出,被拘留的勞工可以使用電話聯繫孩子,他們也能提供托兒服務,並聲明這次搜查都是按法規進行。

HAPPENING NOW: In Forrest, Mississippi where one of the #ICE raids happened nearby Children of those who were arrested are left alone in the streets crying for help. Strangers and neighbors are taking them to a local gym to be put up for the night. FULL STORY TONIGHT ON @WJTV. pic.twitter.com/s2zuTTRYfM