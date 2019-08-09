反送中》要求林鄭「講人話」 中文大學新傳學院千人連署

2019-08-09 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕近兩個月來的反修《逃犯條例》運動以來，香港政府至今對港人提出的五大訴求未有回應，香港警方處理示威的方式也是爭議連連。有近千名香港中文大學新聞與傳播學院的教職員、學生和校友發動連署，要求行政長官林鄭月娥「應民意，講人話」。

該封香港中文大學新聞與傳播學院教職員、學生和校友的連署信中寫著，6月以來，對於特區政府和香港警察處理反對修訂《逃犯條例》運動的手法感到「強烈不滿和痛心」。而此期間，香港警方對新聞媒體，一再使用言語污辱，甚至暴力襲擊記者，連署信表示，警方此舉「嚴重損害傳媒採訪權和公眾知情權」，「香港的新聞與言論自由正受到前所未見的威脅」。

連署信表示，「數以百萬計的港人上街發聲，多名香港人甚至以死相諫，最近更有大量抗爭者被起訴，當中不乏仍然在學的年輕人。社會現時彌漫著負面情緒，反對聲音已遍佈各階層，情況令我們極為擔憂。」

為免局勢進一步惡化，香港中文大學新聞與傳播學院的教職員、學生與校友嚴正向林鄭月娥呼籲回應港人五大訴求。

五大訴求如下：

1. 立即撤回逃犯條例（修訂）條例草案

2. 成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴情況

3. 要求警方不得阻撓傳媒採訪工作，停止對新聞工作者的一切言語及肢體暴力

4. 公開承諾尊重及捍衛新聞自由，呼籲各部門盡力協助傳媒工作

5. 全面落實真雙普選

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