這是什麼巫術？3D箭頭怎麼轉都指右邊 網友傻眼崩潰

2019-08-09 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕新加坡從事藝術總監工作的譚啟明(Tham Khai Meng)4日在推特上傳一部影片,聲稱片中3D列印出的箭頭無論轉左、轉右,永遠都只會朝向右方,許多網友在看完影片後,紛紛崩潰以為自己的眼睛有問題。

根據《印度快報》報導,「永遠朝右的箭頭」是由日本數學家兼雕塑家杉原厚吉(Kokichi Sugihara)創作出來的。上傳者分享之餘也不忘幫網友解答,譚啟明說,「這個箭頭是3D列印的,他的曲線會讓我們產生視錯覺,就像大腦在騙你。」

在得知真相後,仍有網友不能接受,對於「視覺騙局」感到崩潰,「這到底是什麼巫術?」、「腦子感覺快打結了」、「如果大腦會騙人,那什麼才是真實?」

This arrow by mathematician and sculptor Kokichi Sugihara can't point left. Here's how it works: It's 3D-printed with a bunch of curves our brains don't register. pic.twitter.com/Xa32GrI7ii