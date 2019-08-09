這是什麼巫術？3D箭頭怎麼轉都指右邊 網友傻眼崩潰

2019-08-09 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡從事藝術總監工作的譚啟明（Tham Khai Meng）4日在推特上傳一部影片，聲稱片中3D列印出的箭頭無論轉左、轉右，永遠都只會朝向右方，許多網友在看完影片後，紛紛崩潰以為自己的眼睛有問題。

根據《印度快報》報導，「永遠朝右的箭頭」是由日本數學家兼雕塑家杉原厚吉（Kokichi Sugihara）創作出來的。上傳者分享之餘也不忘幫網友解答，譚啟明說，「這個箭頭是3D列印的，他的曲線會讓我們產生視錯覺，就像大腦在騙你。」

在得知真相後，仍有網友不能接受，對於「視覺騙局」感到崩潰，「這到底是什麼巫術？」、「腦子感覺快打結了」、「如果大腦會騙人，那什麼才是真實？」

This arrow by mathematician and sculptor Kokichi Sugihara can't point left. Here's how it works: It's 3D-printed with a bunch of curves our brains don't register. pic.twitter.com/Xa32GrI7ii — Khai （@ThamKhaiMeng） 2019年8月4日

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