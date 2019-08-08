吉爾吉斯軍方兩度攻堅對戰群眾 逮捕前總統

2019-08-08 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕吉爾吉斯維安部隊昨（7）日深夜攻堅遭控貪腐並剝奪豁免權的前總統阿坦巴耶夫住處，連夜遭遇其支持者頑強抵抗，當場逮捕6人，1名維安人員遭殺害，暫時撤退後今（8）日二次攻堅，成功逮捕阿坦巴耶夫。

綜合外媒報導，中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）2017年卸任後遭控貪腐，也因涉嫌非法釋放車臣罪犯而被議會剝奪豁免權，但他迄今已多次忽視傳票，也拒絕被警方帶回問話。

昨（7）日深夜吉爾吉斯維安部隊奉命攻堅阿坦巴耶夫，意圖將其逮捕歸案，卻遭到大量阿坦巴耶夫支持者頑強抵抗，以火焰、煙火甚至刀、棍、槍枝反抗維安部隊。徹夜對峙兩度攻堅，造成至少80人輕重傷，1名維安人員送醫不治。

報導指出，維安部隊稍早因承受不住群眾猛攻而暫時撤退，後來重整進行二次攻堅，成功逮捕阿坦巴耶夫。

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