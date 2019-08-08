24歲英男中1.37億樂透！辭工作追編劇夢 不忘用獎金照顧自閉弟弟

英國彼得伯勒一位24歲男子狄恩（圖右），上月中了新型樂透「Set For Life」頭獎，總計共有360萬英鎊（約新台幣1.37億元），狄恩希望能用這些錢實現當編劇的夢想，以及照顧自閉症的弟弟。（圖擷取自Facebook「Dean Kaitlyn Weymes）

2019-08-08 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國彼得伯勒（Peterborough）一位24歲男子狄恩（Dean Weymes），上月中了樂透「Set For Life」頭獎，未來每個月他都能領到獎金1萬英鎊（約新台幣38萬元），並一直領到54歲為止。對於樂透獎金的規劃，狄恩希望能用這些錢實現當編劇的夢想，以及照顧自閉症的弟弟。

綜合外媒報導，狄恩原是一位亞馬遜（Amazon）物流部門的員工，上月31日對獎後，他欣喜發現自己竟然中了頭獎，總計共獲得360萬英鎊（約新台幣1.37億元）。因此狄恩隔天便辭掉工作，開始追求自己的編劇夢；另外，由於小他1歲的弟弟從小患有自閉症，狄恩希望能幫弟弟請個看護，也能讓父母不用為照顧他而勞心勞力。

對於中獎後能讓自己有餘裕能追夢，還有能力可以幫忙照顧弟弟，狄恩對此開心地表示，「我在24歲這一年天降橫財達到了財務自由，至今仍感到難以置信，有這筆獎金讓我沒有後顧之憂，能夠逐步實現自己的人生清單，簡直就像在作夢一樣。」

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