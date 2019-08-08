連3天！夏威夷3間飯店遭人惡意縱火 警方展開調查

2019-08-08 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷為度假勝地，近日接連3天卻遭不明人士在威基基海灘（Waikiki Beach）附近3間不同的飯店蓄意縱火，所幸3起縱火案皆無造成人員傷亡，目前當地警方正在展開調查。

綜合媒體報導，美國官員今日表示，威基基海灘附近3間不同的度假飯店，過去幾天遭人蓄意縱火，在阿洛希拉尼度假村（Alohilani Resort）4日晚間發生第1起火警，造成4000美元（約新台幣12萬5千元）的損失。

5日晚間在25層樓高的奧特瑞格飯店（Waikiki Beachcomber by Outrigger）發生第2起火警，失火地點則是在靠近14樓的儲物間，造成180萬美元（約新台幣5693萬元）的損失。

第3起火警發生於6日晚間，失火地點在希爾頓夏威夷大威基基飯店（Hilton Hawaiian Grand Waikikian）的28樓。警方指稱，當時飯店保全用滅火器撲滅了火焰，不過造成1萬美元（約新台幣31萬3300元）的損失。

當地消防局隊長斯告里特（Scot Seguirant）表示，每場火警都發生在晚上，且地點皆在有客房樓層的走廊上，消防隊已將此案轉交給警方調查；所幸3起火警都未造成人員受傷，警方目前並未發布犯嫌的任何訊息。

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