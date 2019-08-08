不放過！中國基督徒傳教被捕 酷刑致失明獲釋後仍遭通緝

2019-08-08 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教自由及人權，一名年輕基督徒7年前因信神傳福音被捕入獄，除遭酷刑虐待導致左眼失明，獲釋後，仍遭警察通緝，被迫逃亡，至今有家歸不得。

長期關注人權及宗教自由的網路雜誌《寒冬》今刊文指出，一名「全能神教會」教徒7年前在傳福音時遭捕，該教會為中國最大的新興基督教宗教團體，因發展迅速，於1995年被中共列入「邪教」名單，該教會的基督徒一旦被關進監獄，就成了獄警「特別嚴管」的對象。

男子表示，2012年12月19日，他傳福音時被抓至派出所，進了審訊室後，兩名警察將他固定在椅子上，邊踹他邊逼問他教會消息，更恐嚇他說：「這屋裡所有的刑具都是對待死刑犯的，皮帶不知打斷多少條，把你知道的都說出來，不說就打死你！打死白死！」

報導指稱，該男子被押到牢房後，警方暗示其他犯人折磨他；第二天，一名犯人故意找碴，藉機朝他左眼打了一拳，血水順著他的臉頰流下來，他表示，牢房裡雖有監視器，卻沒人理會，並放縱犯人對他施暴。

到了第5天，警方才帶他到醫院檢查，醫生說他左眼已經瞎了，如果不及時治療右眼也會失明，要求他在醫院醫治，遭到獄警拒絕。他被強行帶回看守所後，被強迫在夜裡站崗，並嘲諷說：「現在你的眼睛比以前『好看』多了，趕緊幹活，不能白吃白住。」後來，警察看他眼睛情況惡化，實在不能幹活了，才將他釋放。出獄時，獄警更警告他說：「不許跟任何人說在這裡發生的事。」

他說，中共仍對他糾纏不休，到2013年6月，警察仍兩次上門騷擾，盤問他是否信神，並威脅再信神就要把他抓走，一年後，警察再次闖入他家欲逮捕他，他表示，幸好當時他們一家人提早逃脫，但也被迫害踏上逃亡路，後來，他才得知警察已下通緝令，並且經常到他家盯梢盤查，至今都不能回家。

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