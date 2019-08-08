捷克媒體：與中國歧見加深 穿山甲或將取代貓熊

2019-08-08 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）對台灣相當友好，加上捷克與中國的關係因為華為等事件受到衝擊，捷克媒體因而指出，隨著兩國歧見加深，穿山甲或將取代貓熊進入布拉格動物園。

布拉格市長對台友好 引起中國憤怒

《中央社》引述捷克媒體《尊重》（Respekt）週刊報導，賀吉普希望刪除前任市長科爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）與北京締結姊妹市時簽署的「一個中國」條款，更在日前親自訪問台灣，充分展現對台灣的友好。

對此，中國當局似乎相當憤怒，不僅取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）在中國的演出，中國外交部發言人更重砲批評賀吉普「十分惡劣」，警告他不准「破壞中捷關係」。

然而，北京拒絕刪除一中條款後，布拉格市府沒有退讓，強硬表態若今年秋天前沒有刪除，將會直接廢止雙方的姐妹市協議。

中捷關係亦惡化 穿山甲或將取代貓熊

除了布拉格市府外，捷克政府與中國亦有些許衝突。捷克總統齊曼（Milos Zeman）日前批評中國領導人習近平承諾的2000億克朗（約新台幣2731億元）投資並未落實。

此外，捷克當局以國家安全為由禁止華為參與通訊網路建設，捷克內政部更因為質疑中國法院的公平性，拒絕引渡8名台灣電信犯罪嫌犯至中國受審。

報導因而分析，在賀吉普的穿針引線下，放棄貓熊的布拉格動物園，未來或將迎來珍稀的台灣穿山甲。

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