反送中》澳洲昆大藍儂牆被毀 紐西蘭奧大港中學生衝突

澳洲昆士蘭大學的藍儂牆遭蒙面人士破壞。（取自Brisbane International Student Solidarity with Hong Kong 布里斯本香港留學生集氣反送中臉書）

2019-08-07 23:41

〔編譯陳正健／綜合報導〕聲援香港反送中運動的「藍儂牆」在全球遍地開花，屢遭中國留學生破壞。澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）五日傳出校內藍儂牆疑遭四名蒙面男子破壞，紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）六日也傳出香港與中國學生衝突事件，顯示反送中運動讓當地華裔社群陷入緊張。

香港旅澳國際學生傑克．姚（Jack Yiu）向英國衛報表示，當晚十一點牆面仍完好，但半夜時有人舉報，有蒙面男子將牆上海報撕碎，現正根據監視器畫面查明其身份是否為學生。校方表示，將加強藍儂牆附近的保全，並向警方報案，安全巡邏將會升級。姚指出，有逾百名學生表示將繼續修復藍儂牆，並在牆上張貼更多東西，表達對香港民主及言論自由的支持，不會因此而退縮。

昆士蘭港生團體「布里斯本香港留學生集氣反送中」譴責此舉，因為藍儂牆體現港生對家鄉的想法。面對學生的批評，昆大發言人回應，肇事者若被證實與昆大有關，校方將「採取適當行動」。七月底，昆大也曾發生中國留學生對支持反送中運動的港生動粗，警方應校方請求介入。

除了昆大，澳州塔斯馬尼亞大學（UTAS）六日也傳出學生撕毀藍儂牆海報，引起教職員介入阻止。澳洲國立大學（ANU）代理副校長卡爾福特則透過電郵告知學生，中、港學生已同意將海報牆分開，管理各自的海報欄，「避免侵略性、無關及不尊重的內容」。

與此同時，紐西蘭奧克蘭大學六日也發生中、港兩派學生衝突事件。約一百人參與反送中集會，期間遭一名來自中國的劉姓學生以寫有「港獨暴民」的海報干擾。參加集會的李姓港生表示，「我們只是反對引渡條例，但大陸學生認為這是反對中國政府」。奧大藍儂牆已數度被毀，中、港學生衝突不斷。

澳洲昆士蘭大學的藍儂牆。（取自Brisbane International Student Solidarity with Hong Kong 布里斯本香港留學生集氣反送中臉書）

澳洲昆士蘭大學的藍儂牆遭蒙面人士破壞。（取自Brisbane International Student Solidarity with Hong Kong 布里斯本香港留學生集氣反送中臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法