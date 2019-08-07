他貼「天線寶寶」影射女王 引英媒不滿大開嘲諷

2019-08-07 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），4日在推特上發布一個「迷因」貼文，以英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）著用紅、黃、綠、紫等四色服飾，對比知名兒童節目《天線寶寶》的四個角色的顏色，並在貼文的敘述詞尾都加上了一個蜜蜂的繪文字貼圖。馬斯克的迷因貼文立刻惹惱英國媒體，並為此撰文嘲諷他，「天才的思路異於常人」。

根據英國《METRO》報導，馬斯克本身是一位引領世界的科技巨擘，身價高達上百億美金，而由於網路社群蓬勃發展，馬斯克在幾年內就聲名大噪，也常登上媒體版面，但報導認為，他高調的言行風格，可能只是種不甘寂寞的表現。

對於馬斯克惹怒英媒，「未來今日研究所」創辦人艾咪（Amy Lynn Webb）也酸酸地說，「我不認識馬斯克，但我認為他在社經的地位都已達到顛峰，可能常因此感到寂寞，並渴求著別人的肯定與讚賞」。

Queen ???? pic.twitter.com/InE4OIu9kL — Elon Musk （@elonmusk） 2019年8月4日

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