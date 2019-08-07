機車發出巨響被當槍擊案 紐約時代廣場群眾尖叫竄逃

2019-08-07 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間週二（6日）晚間10點左右，紐約時代廣場有機車排氣管突然噴出火焰，發出巨響。鑑於美國上週接連發生2場大規模槍擊案，造成31人罹難，讓時代廣場的民眾誤以為現場發生槍擊事件，紛紛在大街上驚慌逃跑。

綜合外媒報導，事發在時代廣場第七大道上的46街附近，一輛機車在放開油門時，排氣管突然噴出火焰，即「回火」（backfiring）現象，當下發出巨大聲響，由於近似槍擊聲，周遭民眾誤以為發生槍擊事件，群眾霎時陷入恐慌，開始尖叫竄逃。

推特上有網友表示，事發時聽到有人高喊「槍手」，導致現場氣氛更加不安，另外還有民眾站在大街上哭泣。

紐約警察局表示，當時接到許多民眾的報案電話，雖然時代廣場出現短暫混亂，但警方很快就宣布真實狀況，指出沒有什麼好擔心的。現場有幾名行人在恐慌中擦傷或撕裂傷，均無任何生命危險。

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy — The Daniels Group （@DanielsGrp） 2019年8月7日

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