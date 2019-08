機車發出巨響被當槍擊案 紐約時代廣場群眾尖叫竄逃

2019-08-07 20:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國當地時間週二(6日)晚間10點左右,紐約時代廣場有機車排氣管突然噴出火焰,發出巨響。鑑於美國上週接連發生2場大規模槍擊案,造成31人罹難,讓時代廣場的民眾誤以為現場發生槍擊事件,紛紛在大街上驚慌逃跑。

綜合外媒報導,事發在時代廣場第七大道上的46街附近,一輛機車在放開油門時,排氣管突然噴出火焰,即「回火」(backfiring)現象,當下發出巨大聲響,由於近似槍擊聲,周遭民眾誤以為發生槍擊事件,群眾霎時陷入恐慌,開始尖叫竄逃。

推特上有網友表示,事發時聽到有人高喊「槍手」,導致現場氣氛更加不安,另外還有民眾站在大街上哭泣。

紐約警察局表示,當時接到許多民眾的報案電話,雖然時代廣場出現短暫混亂,但警方很快就宣布真實狀況,指出沒有什麼好擔心的。現場有幾名行人在恐慌中擦傷或撕裂傷,均無任何生命危險。

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy