黃金單身漢小泉進次郎 宣布娶大3歲混血女主播

2019-08-07 13:24

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本「黃金單身漢」眾議員小泉進次郎，今天宣布將與大他3歲的日法混血女主播瀧川克莉絲汀結婚，瀧川已懷有身孕。

小泉為前首相小泉純一郎的兒子，被視為是未來首相的有人選，在日本具有高人氣，也是自民眾的吸票機。現年38歲的小泉一直未傳出與女性交往消息，突然宣布將即結婚當爸爸的喜訊，引發話題。

瀧川克莉絲汀現年41歲，曾在2013年擔任東京申辦2020年夏季奧運的引言人，被認為是日本拿下的東奧主辦權的最大功臣，2015年結束與男星小澤征悅長達5年的戀情。

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