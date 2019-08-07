港澳辦抨擊港人玩火自焚 美議員警告︰勿重演六四

2019-08-07 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件持續延燒，港人5日發起全港大三罷，中國國務院港澳辦6日抨擊港人「玩火自焚」；對此，美國參議員柯頓（Tom Cotton）警告北京當局「不要重演30年前的天安門大屠殺」，他也呼籲川普政府要準備好反應措施。

根據美國之音報導指出，柯頓認為，北京的發言是以武力解決香港抗議行動的威脅恐嚇，他指出，若北京對香港實施戒嚴，或採取其他違反1984年聯合國聲明的行動，他直言「美國將被迫從根本上重新評估與中國間的關係」。

柯頓表示，30年前的天安門廣場大屠殺事件凸顯出中共的殘暴，30年來中國也不斷竊取美國的就業機會、威脅國家安全，柯頓呼籲川普政府要準備好反應措施。柯頓提及相關做法，如停止與北京的貿易談判、制裁中國共產黨高級官員、取消中共領導層級及其家屬的美國簽證、減少中國籍留學生的赴美簽證、要求將中國官員逐出國際組織的領導地位，及修訂《香港政策法》等。

報導指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）5日表態支持港人抗議活動，認為港人向全世界表達「自由、正義與民主的理想永遠不會被威嚇及不公義澆熄」；「反送中」事件引起美國國會兩黨的關注與支持，不過也有眾多議員擔憂北京可能會藉此發動武力鎮壓，以平息整起事件。

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