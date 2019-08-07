首爾鬧區插千隻「反日旗」 南韓人抗議要求撤旗

2019-08-07 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易戰升溫，南韓首爾市中區6日在鬧區插上1000多面「反日旗」，沒想到卻引發南韓國民抗議，甚至上青瓦台網站發起連署請願，讓當地政府不得不將旗子撤下。

綜合外媒報導，首爾中區地方政府在眾多日本遊客到訪的旅遊景點，包括明洞購物區、德壽宮和南大門市場等地，設置共1100面反日旗，旗面寫有「NO 抵制日本」、呼籲抵制日貨和取消赴日旅行，其中英文字母O，是以日本國旗中心的紅色圓形呈現。

這波反日潮源自南韓法院裁決日本企業必須對二戰期間強徵的南韓工人進行賠償，日本政府不滿之下於7月初對南韓管制3種關鍵電子原料出口，本月初更宣布下旬將南韓從白名單中剔除。

這引發南韓社會憤怒，尤其該國有近7成民眾仍對日本這個前殖民國抱有負面情緒，導致南韓掀起新一波反日潮，發起抵制汽車、啤酒、服飾等日貨的行動，南韓朝野也緊抓這個議題用於政治目的。

但首爾中區設置「反日旗」卻踢到鐵板，挨批「會令因喜愛南韓而來日本人感到不快」等，連對日本持嚴厲論調的南韓革新派報紙《韓民族日報》都批評此舉，甚至有南韓人上青瓦台接受國民請願的網站發起連署，要求撤下旗子。

請願人表示，「這種抵制應該是在個人的基礎上進行，而不是出於政府精心策畫的反日情緒」、「日本遊客不是我們的敵人」。截至週二下午，有2萬名南韓人參與連署。

中區當局後來宣布會撤下旗幟，隸屬執政黨共同民主黨的中區區長徐良鎬6日下午在臉書發文道歉，說「任何抵制都應該建立於國民自願的基礎上」。

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