法學者：1997後香港人關心政治 中國人未必不會改變

2019-08-07 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒2個月，法國浸會大學政治及國際關係學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，現在許多決定其實都是北京下的指令，香港特首林鄭月娥無法作主；自1997年香港回歸中國後，港人越來越關心政治，而中國人現在看似不關心，不代表日後不會改變。

根據《法廣》 引述《費加洛報》報導 ，香港反「逃犯條例」修訂，至今已持續快2個月，5日甚至發動罷工、罷課、罷市的「三大罷」，歐美國家相當關注。高敬文說，林鄭月娥最初「盲目」推動「逃犯條例」修訂草案，獲北京大力支持，但沒料到港民如此反彈；雖然後來林鄭月娥宣布暫緩而非撤回，但做出這個決定的並非林鄭政府，而是北京；至於針對港警濫用武力，他表示，警務處表面上聽從行政長官，其實遵從的是公安部指示。他有消息來源指出，北京暗地裡派了從廣東來、會講粵語的警察混入人群，林鄭就此事完全無法作主。

高敬文表示，一國兩制下，照理說北京只能插手外交和國防事務，然而實際上，北京早已涉入香港的安全管理事務。目前北京暫不採軍事干預，可能理由是維持一國兩制的可信度，和維護香港的金融、政治及社會穩定。習近平操作的空間不大，如果直接任命黨委書記治港，可能會引發「難民潮」，讓眾人紛紛逃出香港。

《費加洛報》記者提到，1980和1990年代，港人給外界的印象是汲汲營營、不關心政治；高敬文回答說，1997年主權移交後，中共的一黨獨大、壓縮自由空間促使港人關心政治，代表「人是可能改變的」，誰說現在不關心政治的中國人，日後不會有變化？

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