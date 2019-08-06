8月香港抗爭將持續至下旬 機場9日有集會

2019-08-06 22:54

〔中央社〕繼「三罷」抗爭行動後，香港各地今後連續3週仍可能有「反送中」集會遊行。首先登場的是9至11日連續在香港機場大廳舉行的集會；10日則是新界大埔遊行。但這2項活動尚未獲得警方核准。

綜合港媒報導及網路訊息，9至11日的香港機場集會以「萬人接機，香港歡迎您」為主題，號召下午1時至翌日凌晨4時在機場一樓入境大廳集會，並標榜「不衝擊、不破壞、不入禁區」，但也不向警方申請「不反對通知書」。

10日的大埔遊行則以「讓民意走出連儂隧道」為主題，遊行路線從港鐵太和站及大城頭巴士總站出發，終點為當地的香港馬會投注站外。但申請人強調，遊行時間及地點仍然待定。

11日的集會遊行可能會在九龍深水?及港島東區舉行，但目前尚未確定是同時舉行，還是擇一舉行。此外，這2場遊行也同樣沒有獲得香港警方核發「不反對通知書」，也就是尚未獲准。

17日登場的也可能有2場遊行，一是原訂7月下旬舉行的九龍紅磡遊行。申請人對外宣布，遊行將於當天下午3時30分登場，從大環山公園遊行到九龍城碼頭，活動於傍晚6時30分結束。

另一場則是由「反送中」立場鮮明的香港教協發起的「教育界遊行」，預定當天上午11時先在港島中環的遮打花園舉行集會，會後開始遊行，終點為不遠處的禮賓府。

18日舉行的是位在新界舉行的「荃葵青」遊行。雖然遊行路線目前未定，但綜合香港網友討論及遊行名稱，這場遊行路線將跨越荃灣、葵涌、青衣三地。其中，青衣是新界的離島，介於新界陸地與香港機場所在的離島大嶼山之間。

至於24日，則有原訂3日舉辦的九龍黃大仙遊行。在3日之前，發起黃大仙遊行的人士已決定避讓當天的旺角遊行，並鼓勵有意參與者參加旺角遊行。但在當夜，黃大仙一帶卻爆發激烈警民衝突。

明報報導，針對10日的大埔遊行，有5名大埔區議員今天聯合聲明，呼籲警方不予核准。理由是5日在大埔舉行的集會有示威者霸占馬路，嚴重威脅居民生命財產。（編輯：邱國強）

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