登革熱病例逾16萬已622死 菲律賓全國疫情警戒

2019-08-06 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓登革熱疫情延燒，至今已導致622人喪命，繼上個月首度發布全國性警報後，今日宣布登革熱已成為全國性流行病。

綜合外媒報導，菲律賓衛生部表示，今年1月至7月20日，菲國已有16萬6062起登革熱病例，數量比2018年同期大增98％，至今已有622名病患死亡。衛生部長杜克（Francisco Duque III）發聲明表示，宣布登革熱為全國性流行病，以便官員能確認哪些區域需要緊急關注，讓地方政府可利用特殊的應急基金來應對疫情。

菲國在7月首次宣布登革熱全國警戒，目前為止，有7個地區的疫情已連續3週超過流行病等級。西米沙鄢（Western Visayas）的登革熱病例數最多，超過2.3萬例，卡拉巴松（Calabarzon）、三寶顏半島（Zamboanga Peninsula）和北民答那峨（Northern Mindanao）也爆發大量疫情。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人先前表示，總統願意解除對賽諾菲登革熱疫苗Dengvaxia的禁令，用其緩解疫情。

菲國2016至2017年有80多萬名兒童接種Dengvaxia，有14人在施打後死亡。賽諾菲和當地專家表示，沒有證據顯示這些人喪命與藥物有關。

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