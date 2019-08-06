愛妻旅遊突然發病過世 遺體器官離奇消失

2019-08-06 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名54歲男子彼得（Peter Crouch）與妻子琳恩（Lynne Crouch）去年12月到多明尼加旅遊，琳恩卻在旅途中意外發病過世，未料遺體在1個月後被運回英國，驗屍官告訴彼得，琳恩的心臟、眼睛、胃等9個器官都消失了，對此，彼得認為妻子「器官消失」的背後藏著不可告人的秘密。

根據外媒今（6）日報導指出，2人在多明尼加度假期間曾在酒吧享受浪漫夜晚，隔天琳恩突然開始嘔吐、覺得不舒服，送醫後被診斷出患有阿米巴性痢疾，一種傳染性疾病，彼得為此付了2000美金（約新台幣62000元）的診斷費，同時要求醫院對妻子進行腦膜炎檢查，卻遭院方忽略。

據了解，琳恩的手臂及腿部在不久後出現紫色斑點，再次診斷卻發現為腦膜炎，轉往大醫院救治，彼得本想將琳恩轉到邁阿密治療，卻因醫生認為此疾病有「感染風險」，每年都會導致全球數十萬人死亡，而取消轉院計畫，隔日琳恩在當地醫院離世，遺體在1個月後被運回英國。

彼得表示，當驗屍官告訴他，琳恩並非死於腦膜炎，而是死於腎衰竭，遺體大部分的器官都已不在時，他開始懷疑琳恩消失的器官不是留在當地醫院，就是流入黑市，對此，彼得花了數千英鎊請了律師、打了好幾通電話、寄了無數封電子郵件，終於在7個月後找回琳恩的器官。

不過，送回英國的器官卻沒有完整的DNA報告，使彼得懷疑，「這不是他的妻子」，他傷心欲絕的表示，「我多希望那時跟她一起死去，而不是獨自回家」。加州大學人類學教授休斯（Scheper Hughes）對「非法集團從遊客身上取走器官」的傳聞表示，「器官盜賣集團從中牟取暴利，或用於醫療研究的情況，從美國到以色列及貧窮地區都有發生過。」

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