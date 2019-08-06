反送中》港警昨狂射800發催淚彈 148人被捕最小13歲

2019-08-06 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續延燒，昨（5）日全港同時發動大三罷（罷市、罷工、罷課）及不合作運動，再度爆發嚴重警民衝突。香港警察今日表示，警方在昨日拘捕148人，最小僅13歲，並發射約800發催淚彈。

綜合港媒報導，港警今下午4時就昨日大三罷舉行傳媒簡報，表示昨日有95名男性和53名女性被拘捕，年齡介於13至63歲。警方表示，這些人涉嫌非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等。

港警也提到，昨日共發射約800發催淚彈、140發橡膠子彈和28發海綿彈。對於昨晚有人在街上見到警隊出動「銳武」裝甲車，警方表示，其屬於在大型事故中使用的交通工具，主要是防禦性，包括用作運送警員、裝備、掃除路障等。

警方批評，昨日暴徒將示威包裝成不合作運動，騎劫公眾遊行變成極端暴力行為，導致7名警員受傷，包括被鋼珠射傷等，全港有117組交通燈電線被剪斷，批評示威者堵塞多條主要道路等違法行為，極度擾民。

另據港府新聞處表示，截至今早7時，全港公立醫院一共接收41名傷者，為30男11女，其中2人情況嚴重，14人情況穩定，2人情況未知。

另外，目前有4人被警方控告，包括2人昨日涉嫌刑事破壞交通燈號，下午首次出庭後已交保獲釋，另2人為參與8月3日旺角非法集會的1男1女，涉嫌非法集結，在今日出庭。

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