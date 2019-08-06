UN：北韓網攻偷取逾600億 持續發展大規模殺傷武器

2019-08-06 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕路透社5日引述聯合國一份機密報告指出，北韓對銀行和加密貨幣交易發動網路攻擊，並藉此取得20億美元（約新台幣637.7億元）資金的收益，以資助其發展大殺傷力武器計劃。

據《路透社》報導，有獨立專家在過去6個月監控北韓是否遵守制裁，並撰寫成一份報告，在上週成交給聯合國安理會北韓制裁委員會，報告中指出，北韓持續違反聯合國制裁，依然在加強核子和飛彈計畫，儘管北韓並未進行核試或發射洲際彈道飛彈（ICBM）。

專家在這份報告中也指出，北韓利用網路攻擊，從金融機構和加密貨幣交易中竊取資金，同時也利用網路空間來幫贓款洗錢，幕後是在北韓的軍事情報單位偵察總局（Reconnaissance General Bureau）指示下運作，目的則是要為大規模殺傷性武器（WMD）計畫籌措經費，到目前為止總收入估計達20億美元（約新台幣637.7億元）。

北韓駐聯合國使團則未回應對這份報告的置評要求。

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