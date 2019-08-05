香港昨夜處處峰火 警催淚彈、海棉彈射傷民眾捕44人

2019-08-05 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中第9週，持續從週六開始的旺角再遊行，週日白天香港多處遊行示威，抗議延續到深夜，包括黃大仙、將軍澳、觀塘、天水圍等地，都爆發警方武力驅散，警方出動催淚彈、海棉彈、水柱等，導致部分民眾受傷，有女子裙子被警方扯掉等事件，如同「游擊戰」。

綜合港媒報導，警方在今天凌晨公布，一共逮捕44人，被控罪名是非法集會及藏有攻擊性武器等。

港媒形容香港昨天是多區「游擊戰」，昨天主力戰場之一是將軍澳，入夜後，還有逾千民眾沒有散去，被警方強力驅散後逃往各地，其中一名示威者被警方驅離時打到頭破血流，激怒數千民眾，直接包圍將軍澳警署，雙方叫罵，警方疑似未警告就射出海棉彈，引爆更多憤怒，示威者要求警方交出打人警察，但未被接受，警方則是盾牌陣進逼。

示威者磚頭對抗警盾，在警方催淚彈緊射的情況下，步步後退，今天凌晨3點多，還有不少示威者被防暴警圍進景林邨，警方還在邨外組成防線。

美孚新邨及巴士總站口都被架設路障，交通受阻。葵涌道天橋底一度有雜物起火、有男子被打到頭破血流，還有人從新邨高空擲丟小石頭及玻璃瓶等雜物，砸中示威者。

天水圍警署從晚上10點多就遭到示威群眾包圍，民眾叫罵警察「黑社會」，也有丟石頭等堅硬物，警署緊密門窗停止服務，當地民眾不少穿拖鞋就在旁圍觀，直到凌晨1點多，鎮暴警車大量出現，團團圍住示威民眾，警方強勢驅離，動手抬走女示威者，那名女子的裙子還被扯掉裸露，警方事後還指是她不合作「掙扎太激烈」，才被扯掉裙子，直到今天凌晨2點多人群才逐漸散去。

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