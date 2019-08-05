似水柔戰 港示威者多點快閃抗爭引市民聲援

2019-08-05 02:19

〔中央社〕香港反送中4日採「Be Water」策略，示威者在中聯辦、銅鑼灣、將軍澳、觀塘與黃大仙等地，且戰且走「快閃」多點闢新戰線；港警因疲於奔命又爆無差別打人，反而激發市民上街支援示威者。

「Be water」一詞源自已故香港武打巨星李小龍話語，意指武者不應拘泥於形式招數、要像水般流動，既柔軟又剛強，能適應萬物、又能匯聚成強大力量；4日的反送中街頭抗爭，則是「Be water」與「快閃」的結合。

香港4日的反送中抗爭，概以晚間10時作分界，此前主戰線是下午5時，鄰近中聯辦大樓的西環卑路乍灣公園反修例集會，副線是將軍澳遊行；入夜後則翻轉，將軍澳、觀塘與黃大仙成3大戰線，且多了週邊居民加入。

綜合香港媒體報導，西環4日集會示威者晚間6時45分步出公園、一路向東前進中聯辦大樓，防暴警察則在中聯辦外100公尺處佈防；昨晚7時15分在示威者尚無衝擊行動時，即舉旗警告並立刻發射催淚彈驅離，幾無預警打彈引發週邊市民不滿。

面對港警狂打催淚彈驅離，示威者旋即於昨晚7時30分，「快閃」回撤至香港大學地鐵站乘車轉至東面的銅鑼灣，並在軒尼詩道、波斯富街交界一帶築起路障；另有示威者續往灣仔、告打士道與紅磡海底隧道口方向前進。

防暴警察昨晚9時15分許，開始從告士打道打催淚彈驅離，示威者立即「快閃」撤離，並在銅鑼灣地鐵站一帶出現對峙；但晚間10時左右，示威者突然又全數「快閃」搭地鐵撤離銅鑼灣，前往3日晚間爆發警察與當地住民衝突的黃大仙地鐵站。

原本平和的將軍澳戰線，自昨日下午起一直有近百黑衣示威者，在將軍澳警署外伺機抗議；至昨晚10時後，防暴警察開始驅離示威者，其間因無差別打傷一名中年男子，隨即引發附近居民不滿，紛紛上街加入抗議。

從銅鑼灣轉進至黃大仙的示威者，又「快閃」將戰場轉到觀塘警署。觀塘戰線的警民僵持約2小時，黑衣示威者獲得當地民眾支持，許多身著短袖短褲的無防護居民走上街，抗議港警過度使用武力，並將馬路上的防暴警察逼退回警署內。

3日晚間意外爆發警民衝突的黃大仙警署週邊，5日凌晨仍有數百名未戴防護頭盔、防毒面具等裝備的當地居民，對著警署隔壁的紀律部隊宿舍高呼「黑社會」、「黑警」等口號，防暴警察在宿舍外戒備。

至今天凌晨1時7分，防暴警察在未舉開槍警告旗幟下、再次朝著無防護裝備的當地居民發射多枚催淚彈，現場濃煙四起、居民四散，警方則前進至龍翔道清場。

此外，今天零時起，在荔枝角美孚巴士總站附近的抗爭點，則聚集越來越多黑衣示威者，並築起路障堵塞葵涌道；天水園警署外亦有示威者駐留，但人數不多。

至凌晨2時截稿前，香港「快閃」的將軍澳、觀塘、黃大仙與美孚等戰線，仍有民眾、示威者跟警方對峙，尚未散去。（編輯：林克倫）

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