反送中》戀愛了！被港警強制脫衣 意外秀出「致命武器」

2019-08-04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書今（4日）在發文表示，《中大學生報》報導，昨日深夜2時28分，黃大仙有一名男子被防暴警察包圍，據警方表示該男子身上有多件硬物，懷疑藏有大量攻擊性武器，所以要求脫衣調查。然而網友的焦點卻紛紛放在該名男子的體格，紛紛大讚「身材超好」、「像你這樣出色的男人，無論在什麼地方，都像漆黑中的螢火蟲一樣，那樣的鮮明、那樣的出眾」，也有網友詼諧表示，「港警揩油？？」

臉書粉專「TaiwanWarmPower」轉貼該則貼文，並表示「台灣人必須要關心香港局勢的理由很多，這張圖是其中之一。」更提醒台灣民眾，香港民眾明（5日）將進行「全港大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，並有8個區域將舉行集會，此外亦有部分網友號召發起各式「不合作運動」。據悉，目前已有至少1.4萬人響應罷工，香港警方也已批准其中6區集會。文末更標簽註記「＃香港加油」。

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