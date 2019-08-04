反送中》週一罷工、罷課、罷市 港府呼籲：緊守崗位！

2019-08-04 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕反對強修《逃犯條例》運動持續延燒，香港市民明（5）日發起「全港大三罷（罷工、罷課、罷市）」行動，準備在多個區域舉行集會。港府今（4）日嚴正聲明絕不縱容「暴力」，呼籲港人明天「緊守工作崗位」，珍惜香港的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。

香港特別行政區政府發聲明，以「變本加厲」、「惡意」、「暴力衝擊」、「公然違法」、「肆意破壞社會安寧」等字眼形容近日的示威活動，認為這遠超過和平理性示威的界線，強調「政府和社會絕不能縱容」。

港府說，香港經濟正受到「外圍不利因素」及「本地社會事件」困擾，最新數據更顯示經濟動力正在逐步減弱，是十年來最差的情況，因此任何大規模罷工和暴力衝突會讓經濟狀況雪上加霜，也會削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心。

港府鄭重呼籲市民明天待在崗位上，不要罷工，珍惜香港得來不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。

據媒體報導，日前香港公務員群起集會，和市民一起反送中，這次他們也會投入罷工行動。香港特區政府在聲明中重申，公務員隊伍必須保持團結，「一起努力維護公務員隊伍的核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民的公共服務」。

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