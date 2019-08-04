中國頻頻軍演 外媒分析：鄰國習以為常

2019-08-04 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期在東海和南部沿海頻頻舉行演習，對外展現軍事肌肉。外媒指出，解放軍大動作的軍事演習，無法威嚇其他的亞洲鄰國，軍事專家分析，中國大部分鄰國都對這類的軍事演習早已習以為常，威嚇力道比過去降低很多。

根據《美國之音》報導，中國經常在鄰近主權爭議區域舉行軍事演習，但周邊國家已經不太關注。新加坡南洋理工大學海事安全研究專家高瑞連（Collin Koh）表示，這些國家會表示關注或擔憂，但他們「可能認為這沒什麼了不起的」。

報導提到，中國戰機與俄羅斯戰機上星期聯合飛越了與日本和南韓有爭議的獨島（竹島）上空，引起南韓強烈抗議；台灣2日的軍事操演甚至發射117枚飛彈，頗有與中國較勁的意味。

然而，大部分國家都對中國最近的演習反應平淡，越南、菲律賓、汶萊和馬來西亞都與中國存在南海主權爭議，但通常僅是表達抗議，很少有進一步動作；日本人則「已經習慣了」，類似的情況10年前可能讓人震驚。

報導指出，中國舉行沿海軍事演習是為了向海外地區發出政治信息，包括台灣和美國。高瑞連表示，「這些演習總是包含明確的政治用意，不光是對國內的觀眾而言」，中國藉軍演警告台、美，例如最近美國批准對台M1A2T等軍售案。

對於美國的反應，台灣高等政策研究協會秘書長楊念祖表示，美國坦然面對中國的軍演，忽略中國的壓力和抗議，繼續支持台灣。

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