猥褻手勢？川普演講遭打斷 怒做「這動作」引熱議

2019-08-04 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1日晚間在俄亥俄州辛辛那提的大型集會發表演說時，突然遭到一名抗議者打斷，該名抗議者隨後被請出場外，而川普則是用手指比著抗議者，接著做出類似「打手槍」的動作，引起網友熱議。

根據外媒報導，川普在演講中提到非法移民問題時，遭到民眾抗議打斷，被迫暫停演說數分鐘。而川普或許是感到不耐，竟對抗議者做出令人費解的手勢。從影片可見，川普當時表情嚴肅，先是伸出食指比向該名抗議者，有點像他主持實境秀《誰是接班人》時說出「You’re fired（你被開除了）」的著名手勢，但接著他竟伸出右手，在腰下比出類似「打手槍」的動作，在推特等社群網站引發熱議。

有網友認為，川普的舉動非常粗俗、不雅觀，「好噁心」、「低俗的人」、「完美的例子，表示金錢不能買到禮儀」；也有網友認為，川普的手勢應該只是比拇指叫抗議者離開，沒有其他意思。

Trump made what looks to be an obscene gesture toward a protester as he was getting kicked out his rally tonight pic.twitter.com/OTOiEyQdZU — Aaron Rupar （@atrupar） August 2, 2019

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