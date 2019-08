猥褻手勢？川普演講遭打斷 怒做「這動作」引熱議

2019-08-04 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普1日晚間在俄亥俄州辛辛那提的大型集會發表演說時,突然遭到一名抗議者打斷,該名抗議者隨後被請出場外,而川普則是用手指比著抗議者,接著做出類似「打手槍」的動作,引起網友熱議。

根據外媒報導,川普在演講中提到非法移民問題時,遭到民眾抗議打斷,被迫暫停演說數分鐘。而川普或許是感到不耐,竟對抗議者做出令人費解的手勢。從影片可見,川普當時表情嚴肅,先是伸出食指比向該名抗議者,有點像他主持實境秀《誰是接班人》時說出「You’re fired(你被開除了)」的著名手勢,但接著他竟伸出右手,在腰下比出類似「打手槍」的動作,在推特等社群網站引發熱議。

有網友認為,川普的舉動非常粗俗、不雅觀,「好噁心」、「低俗的人」、「完美的例子,表示金錢不能買到禮儀」;也有網友認為,川普的手勢應該只是比拇指叫抗議者離開,沒有其他意思。

Trump made what looks to be an obscene gesture toward a protester as he was getting kicked out his rally tonight pic.twitter.com/OTOiEyQdZU