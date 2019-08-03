反送中》與港人同行！「金領階層」連署：譴責港警濫武

2019-08-03 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕一群熱愛香港並持有「特許金融分析師」（CFA）資格認證的金融界人士投書至《立場新聞》，以特許金融分析師協會（CFA Institute）成員的身分，致力秉持著正直、誠信的價值與道德操守，聯合發表聲明，譴責港警對市民濫武、甚至默許白衣人對市民施暴，並敦促港府回應民間5大訴求。公開信中也同時呼籲全世界擁有CFA資格認證人士，一同向各界表達香港人對公義的追求，期許各界的攜手合作，能鞏固香港的自由與法治，並延續香港的繁榮。

根據港媒《立場新聞》昨日報導 ，特許金融分析師們致香港市民的公開信中，譴責香港警方在反對送中事件中，對示威人士濫用武力，並譴責港警在721元朗白衣人暴力事件中，袖手旁觀。公開信中更直言，港警的這套雙重標準，實有違專業道德。而此行為對社會造成的破壞，更是遠超乎《逃犯條例》對香港的影響。

公開信中也呼籲港府，全面撤回《逃犯條例》修訂、停止將抗爭人士稱為「暴民」的指控、停止對示威人士進行的政治迫害與訴訟糾纏、成立由資深法官領導的「獨立調查委員會」，以追究濫用武力及違規的警務人員、並落實香港真正的普選。

國際特許金融分析師（Chartered Financial Analyst®，簡稱CFA）為國際通行的高階金融專業人士資格認證，是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業認證，也被譽為金融界唯一「黃金證書」。

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