「父槍殺母」3歲兒證詞沒人信 26年後院骸骨找出真相

2019-08-03 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（State of Florida）日前一戶民宅後院挖出人骨，揭開一起從1993年塵封至今的謀殺案，屋主艾倫（Aaron）3歲時就聲稱親眼目睹「爸爸對媽媽開槍」，卻因為年紀小證詞沒有被警方和家人當真，直到現在於後院挖出骸骨、進行DNA比對後，才確認母親邦妮（Bonnie）早在當年就已經慘遭丈夫射殺身亡，且埋屍自家後院。

綜合外媒報導，這起事件發生於1993年。當時艾倫年僅3歲，而母親邦妮為23歲。當時邦妮的同事發現她無故翹班、且朋友都無法連繫到人，驚覺她已經失蹤，連忙報警；但邦妮的丈夫麥克（Michael）卻向警方表示，邦妮與他爭執後離家出走。不過隨著邦妮的包包在附近的垃圾桶被發現，其他家人無法連繫上邦妮，大家開始懷疑她的真正去向。

報導指出，有人發現邦妮的車停放在機場停車場，除了駕駛座的座位被調整過，車廂內還留有麥克的鞋印，但麥克堅持邦妮與他爭吵後便獨自離開；鄰居則證實，當初有聽到爭執聲，甚至聽到麥克大聲辱罵邦妮；而邦妮也早已制定計畫離開麥克，她存了一筆錢，打算帶著兒子艾倫搬出去。

當時才3歲的艾倫曾經接受調查，調查中艾倫表示「爸爸射殺了媽媽」、「爸爸叫不醒媽媽」，但是沒有任何人相信他的證詞；1999年邦妮依舊下落不明，法院開立邦妮的死亡證明，但艾倫從來都不相信母親是主動離開。

直到2005年，艾倫在寄養家庭的幫助下，對父親麥克提出「必須為母親死亡負責」的告訴並獲得勝訴，艾倫得到和解金以及童年時期的住所，2014年他在後院準備修建游泳池時，挖到一塊木板，板子底下有塑膠袋，打開後赫然發現是一袋白骨；艾倫表示，「這絕對是母親邦妮」於是送去檢驗，經法醫確認，骨骸主人確實為邦妮。

骨骸重現天日，結合以前的種種證據，麥克才不得不承認殺死妻子，麥克也表示，當年的殺機是他認為妻子劈腿；麥克經偵訊後遭指控2級謀殺罪、判處無期徒刑。

近日，美國佛羅里達州一處民宅後院挖出人骨，1993年屋主艾倫（Aaron）母親遭父親槍殺一案終於水落石出。（擷取自Bonnie Pasciuto Haim臉書粉絲專頁）

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